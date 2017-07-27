المقاتلات الروسية ستحصل على ليزر "يحرق عيون" صواريخ الأعداء

ستحصل المقاتلات الروسية من الجيل السادس على حماية ليزرية، التي سوف تصهر صواريخ العدو، من خلال تدمير رؤوسها الموجهة.

قال مستشار نائب المدير العام لشركة " تقنيات الراديو الإلكترونية"، فلاديمير ميخيف، لوسائل إعلام روسية "لدينا بالفعل أنظمة حماية ليزرية للمقاتلات والمروحيات، والآن نتحدث عن مجال جديد في الحماية، حيث سيكون من شأنه (الليزر) تدمير رؤوس الصواريخ الموجهة المهاجمة. ويمكننا القول بأننا سوف "نحرق عيون" الصواريخ التي سوف تنظر إلينا".

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيل الجديد من الطائرات المقاتلة ستزود برادار فوتوني وذخيرة إلكترونية موجهة، وسوف يتكون السرب من 3 مقاتلات.

في وقت سابق، صرح قائد القوات الجوية الروسية، العقيد فيكتور بونداروف، للصحفيين أن روسيا بدأت بتطوير مقاتلات الجيل السادس. ويجري العمل على تصميم نوعين من طائرات الجيل السادس، نوع بطيار ونوع بدون طيار.