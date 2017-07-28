القبض على 7 أشخاص يشتبه بهم في التحضير لعمليات إرهابية في بطرسبورغ

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز، القبض على 7 أشخاص من آسيا الوسطى يشتبه بهم في التحضير لعمليات إرهابية في بطرسبورغ وفي محطات قطارات بالمدينة.

موسكو — سبوتنيك. وقال الجهاز في بيان "يوم 28 يوليو(تموز) تم القبض على مجموعة تتكون من 7 أشخاص من آسيا الوسطى للاشتباه بهم في التحضير لعمليات إرهابية في بطرسبورغ في منشآت السكك الحديدية وفي أماكن تجمع الناس".