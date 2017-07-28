موسكو ترد على العقوبات الأمريكية بتقليص عدد الدبلوماسيين

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز، أن موسكو تترك لنفسها حق التعامل بالمثل، ردا على عقوبات الولايات المتحدة ضدها، مؤكدة أن الرد سيؤثر على المصالح الأمريكية.

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موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان "نترك لنفسنا حق المعاملة بالمثل وغيرها من الإجراءات التي ستؤثر على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت الخارجية أن "الجانب الروسي يجمد استعمال السفارة الأمريكية في روسيا اعتبارا من 1 أغسطس/آب، لجميع المستودعات الواقعة في شارع دوروجني بموسكو ومبنى في منطقة سيريبرني بور".

كما اقترحت موسكو على واشنطن تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في روسيا إلى 455 شخصا، قبل 1 سبتمبر/أيلول.

وقالت الخارجية في بيان:

"نقترح على الجانب الاميركي قبل 1 سبتمبر جعل عدد الدبلوماسيين والموظفين المحليين العاملين في السفارة الأمريكية في موسكو، وفي القنصليات في بطرسبورغ ويكاتيرنبورغ وفلاديفاستوك متطابقا لعدد الدبلوماسيين الروس والموظفين المحليين المتواجدين في أمريكا. وهذا يعني ان العدد الإجمالي للطاقم الدبلوماسي الأمريكي وفي القنصليات في روسيا سيتقلص إلى 455 شخصا".

كما اعتبرت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية الجديدة بمثابة اعتداء بالغ على الشؤون الدولية الروسية.