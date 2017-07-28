بوتين يصادق على إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة 28 يوليو/تموز، أن الرئيس الروسي صادق على تصريحات الخارجية الروسية التي تحدثت عــن حـــق مــوسكو في الرد على عقوبات أمريكا والتعامل بالمثل.

© AFP 2017/ JOEL SAGET موسكو ترد على العقوبات الأمريكية بتقليص عدد الدبلوماسيين

وقال بيسكوف للصحفيين "طبعا مثل هذه التدابير لا يمكن أن تكون من دون موافقة الرئيس".

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت أنها اقترحت على واشنطن تقليص عدد موظفي بعثتها الدبلوماسية في روسيا إلى 455 شخصا، قبل 1 سبتمبر/أيلول.