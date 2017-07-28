الكرملين يعلق على استعداد قاديروف لحراسة المسجد الأقصى وترك منصبه

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لم يتسلم طلبا من الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف لترك منصبه، ولا يجوز تقييم تصريحاته عن استعداده لترك منصبه والذهاب لحراسة المسجد الاقصى على أنها إعلان لترك عمله.

وقال بيسكوف للصحفيين "لا يجوز تقييم ذلك على أنه إعلان لترك عمله. إنه على الأرجح دليل على الأهمية التي يعطيها قاديروف للإسلام، وحقوق المؤمنين في ممارسة شعائرهم الدينية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، أنه مستعد للاستقالة من منصبه وقضاء ما تبقى من حياته في "حماية" المسجد الأقصى.

وكتب قاديروف على حسابه في موقع "تيلغرام" للتواصل الاجتماعي "أنا مستعد للاستقالة، والتطوع لآخر حياتي في المنظمات التي تتكفل في حماية المسجد الأقصى".

ودخل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى، يوم الخميس 27 يوليو/ تموز، ورفعوا العلم الفلسطيني على المسجد، بعد أن اضطرت القوات الإسرائيلية إلى فتح باب "حطة" الذي أدى بقاء إغلاقه إلى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى، رافضين الدخول إلا بفتحه.