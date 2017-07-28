ريابكوف: لا نستبعد أية خطوات لإعادة الولايات المتحدة إلى رشدها

وقال ريابكوف للصحفيين "فيما يخص الأملاك الدبلوماسية، كما تفهمون، فإن الأملاك التابعة لروسيا، والتي تتمتع بحصانة دبلوماسية كاملة، تم مصادرتها بشكل غير قانوني، خلال عهد أوباما، لقد انتظرنا سبعة أشهر، ويوم غد ستمر سبعة أشهر على ذلك، وخلال هذا الوقت لم يتم إعادة الأملاك الدبلوماسية".
وأوضح ريابكوف: "لقد حاولوا اقتراح شروط غير مقبولة بالنسبة لنا، وفي نهاية المطاف، صبرنا نفذ".
وأضاف ريابكوف "حزمة ردود فعل روسيا على عقوبات أمريكا لا تتوقف عند تقييد عدد العاملين والحجز على الأملاك الدبلوماسية".
وأكد أن الولايات المتحدة عبر عقوباتها تسعى لعرقلة نشاط الشركات الروسية.
وأشار إلى أن العقوبات الأميركية وسيلة لتخويف العالم بأسره، وروسيا لن تنصاع لمثل هذه الأعمال.
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