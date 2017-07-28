مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: العلاقات الروسية - الأمريكية في الحضيض

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزا، أن روسيا اضطرت لاتخاذ تدابير ردية على العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه العقوبات غير قانونية ولا أساس لها.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبينزا للصحفيين اليوم الجمعة: "نحن اضطررنا لاتخاذ هذه التدابير لأن شيئا لم يتغير، انهالت علينا عقوبات غير مسبوقة، وغير قانونية، ولا أساس لها".

وأضاف نيبينزا، أن العلاقات الروسية — الأمريكية "في الحضيض" في الوقت الحالي.

وقال نيبينزا: "العلاقات القائمة مع الولايات المتحدة، يبدو، أنه لم يكن مثلها حتى في أيام الحرب الباردة، لا أعلم إلى أين بعد يمكن أن تتدهور، إلا أننا (في العلاقات الثنائية) في الحضيض".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن التعاون بين روسيا وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مستمر، مشيرا إلى أنه لا يمكن لموسكو وواشنطن العمل دون بعضهما البعض.

وتابع نيبينزا: "إنهم (الأمريكيين) لا يستطيعون الاستغناء عنا، ونحن لا يمكننا الاستغناء عنهم، هذا واقع موضوعي، نحتاج إلى بعضنا في مسائل دعم الأمن والسلام العالميين، وسنواصل العمل لتسوية تلك المشاكل التي ظهرت أما أعيننا الفترة الأخيرة".