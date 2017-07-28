روغوزين يتوعد رومانيا بالرد لمنعها مرور طائرة وفد روسي عبر أجوائها

توعد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، بعدم ترك أعمال السلطات الرومانية، التي منعت طائرة ركاب روسية تقل وفدا روسيا إلى مولدوفا من دخول أجوائها، دون رد.

موسكو — سبوتنيك. وكتب روغوزين في حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "السلطات الرومانية عرضت حياة ركاب طائرة "S7" من نساء وأطفال للخطر، الوقود كان كافيا فقط للعودة إلى مينسك، انتظروا الرد أيها السفلة".

© Photo/ U.S. Army Corps of Engineers Europe District التهديدات تأتي من رومانيا

وكانت سلطات رومانيا قد منعت طائرة شركة "S7" الروسية لرحلة "موسكو — كيشناو" التي كانت تقل 165 راكبا، بينهم 11 طفلا، عبور المجال الجوي للبلاد، تحت ذريعة وجود "شخص مدرج اسمه في قائمة العقوبات، على متن الطائرة. مما اضطر طاقم الطائرة التي كان على متنها وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزارء، ممثل الرئيس الروسي لشؤون ترانسنيستريا والرئيس المشارك للجنة الروسية المولدوفية الحكومية المشتركة، دميتري روغوزين، كان متجها إلى مولدوفا، لتغيير مسارها في اتجاه مطار بديل بالقرب من عاصمة جمهورية بيلاروس، مينسك.

وكانت الخارجية في رومانيا قد أكدت لوكالة "سبوتنيك"، أن سلطات البلاد اتخذت قراراً بعدم السماح للطائرة التي كانت تقل نائب رئيس الوزراء الروسي بعبور المجال الجوي للبلاد في طريقها إلى مولدوفا.