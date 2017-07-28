موسكو تعرب عن احتجاجها لبوخارست بسبب حادثة الطائرة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أعربت عن "احتجاجها الشديد" للقائم بأعمال رومانيا المؤقت في روسيا على خلفية الحظر الذي فرضته سلطات رومانيا على مرور الطائرة التي كانت تقل نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين، عبر المجال الجوي للبلد.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi روغوزين يتوعد رومانيا بالرد لمنعها مرور طائرة وفد روسي عبر أجوائها

موسكو — سبوتنيك. "في الثامن والعشرين من تموز/ يوليو، في وزارة الخارجية الروسية تم الإعراب عن الاحتجاج الشديد للقائم بأعمال رومانيا المؤقت في روسيا، كوجو كار، على خلفية الحظر الذي فرضته سلطات رومانيا على مرور طائرة الركاب المدنية التابعة لشركة طيران "غلوبس" ، التي نفذت رحلة منتظمة على مسار موسكو — كيشيناو في 28 تموز/ يوليو عبر المجال الجوي للبلد".

وشددت وزارة الخارجية: "تقيّم موسكو هذا الحادث، بأنه استفزاز متعمد، من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة للعلاقات الثنائية".

ودعت الوزارة، السلطات الرومانية "لإجراء تحقيق شامل في الحادث وتقديم تفسيرات بهذا الخصوص للجانب الروسي."