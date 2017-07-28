موسكو تدعو للتقيد بقرار استعادة الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس

© REUTERS/ Eliana Aponte/File Photo الأوقاف الإسلامية تؤكد فتح أبواب المسجد الأقصى كافة أمام المصلين دون شروط

موسكو — سبوتنيك. وحسب البيان الذي صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، فإن هناك "توتر عال حول القدس والأماكن المقدسة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية ولمنظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، هناك أكثر من 150 جريحاً فلسطينياً و6 ضحايا إثر الاشتباكات بين العساكر الإسرائيليين مع الشباب الفلسطينيين".

وجاء في الوثيقة: "نحن نظن أن الأمر الأساسي اليوم هو التقيد بقرار استعادة الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس الشرقية، والامتناع عن أي أفعال انفرادية التي قد يمكن أن تحكم مسبقاً القرار النهائي للمسائل الأساسية في الصراع، ومن بينها القدس".

يذكر أن الضفة الغربية والقدس وحدود غزة شهدت مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي ابتهاجا بما وصفه الفلسطينيون انتصارا على السلطات الإسرائيلية التي فرضت إجراءات على مدينة القدس والمسجد الأقصى.