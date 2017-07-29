بوتين يكلف قائد الحرس الوطني الروسي بإدارة عمليات مكافحة الإرهاب في القوقاز

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما حول تحسين إدارة مجموعة القوات الموحدة المختصة بمكافحة الإرهاب في دائرة شمال القوقاز الفيدرالية، وقد تم تكليف قائد الحرس الوطني الروسي، فيكتور زولوتوف، بإدارة عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة.