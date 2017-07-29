روسيا تعتزم معرفة من يقف وراء منع طائرة الوفد الروسي عبور أجواء رومانيا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، أن روسيا تعتزم معرفة من كان يقف وراء قرار منع طائرة الوفد الروسي من عبور أجواء رومانيا مؤكداً أن الرد سيكون مستهدفا.