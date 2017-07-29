السفارة الروسية بواشنطن: العقوبات الأمريكية لا يمكن أن تحسن العلاقات

أوضحت السفارة الروسية بالولايات المتحدة الأمريكية أن واشنطن مازالت لا تفهم أن العقوبات ضد روسيا لا يمكن أن تقود إلى أي تطور في العلاقات بين البلدين.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich واشنطن مضطرة إلى تقليص عدد الدبلوماسيين في روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للسفارة الروسية اليوم السبت "إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 29 تموز/ يوليو بشأن قانون العقوبات الذي أقره الكونغرس، لا يسبب شيئا سوى الحيرة، واشنطن مازالت تفشل في فهم أن وسائل الضغط لا تعمل مع روسيا، وبالتأكيد العقوبات لا يمكن أن تحقق تحسنا في العلاقات".

وكانت الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا اليوم السبت، قالت فيه إن "الولايات المتحدة تعول على أن التعاون مع روسيا حول أهم المسائل الدولية سيستمر، داعيا روسيا للقيام بخطوات نحو تحسين العلاقات الثنائية

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في البيان: "التصويت الذي جرى بالإجماع تقريبا على مشروع قانون العقوبات في الكونغرس يظهر رغبة الأمريكيين رؤية قيام روسيا بخطوات نحو تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة"

وتابع: "نعول على أن التعاون مع روسيا حول أهم المسائل الدولية سيستمر، ولن تكون هناك حاجة للعقوبات المفروضة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في الأسبوع الماضي مشروع القانون حول فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بعد أن صادق على المشروع مجلس النواب بأغلبية ساحقة من الأصوات.