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22:16 30 يوليو/ تموز 2017
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    سيرغي ريابكوف

    ريابكوف للأمريكيين: لسنا مقامرين، نحن أناس ندرس الأشياء بعناية بالغة وبمسؤولية كبيرة

    © Sputnik. Andrew Stenin
    روسيا
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    انتقد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، الكونغرس الأمريكي لتصويته على فرض عقوبات على روسيا وهدد بالرد.

    الرئيس فلاديمير بوتين خلال خلال لقائه مع الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو في فنلندا، 27 يوليو/ تموز 2017
    © Sputnik. Michail Klementiev
    بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسياً أمريكياً رداً على العقوبات
    وأشار ريابكوف في حديث لمحطة "إيه.بي.سي" إلى مشروع القانون الذي أقره الكونغرس يوم الخميس لفرض عقوبات على بلاده بوصفه "غريبا وغير مقبول" وقال إنه "القشة الأخيرة".

    وأضاف "إذا قرر الجانب الأمريكي التحرك أكثر باتجاه…تأزيم الوضع.. فسوف نرد. سنرد بالمثل".

    وجاءت تصريحات ريابكوف بعد أن أمرت موسكو الولايات المتحدة يوم الجمعة بسحب مئات الدبلوماسيين وقالت إنها ستضع يدها على اثنين من الممتلكات الدبلوماسية الأمريكية ردا على العقوبات الجديدة التي أقرها مجلسا النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة.

    وأكد ريابكوف أن وضع اليد على الممتلكات جاء ردا على مشروع القانون لكنه رفض الإفصاح عن الإجراءات الأخرى التي ستتخذها روسيا إذا استمرت الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط. بحسب ما ذكرته رويترز.

    وقال:

    نمتلك الكثير من الأدوات… سيكون من غير المعقول أبدأ التكهن بشأن بما يمكن أو ما لا يمكن أن يحدث. لسنا مقامرين. نحن أناس ندرس الأشياء بعناية بالغة وبمسؤولية كبيرة. لكنني أستطيع أن أؤكد لكم أن هناك خيارات مختلفة على بساط البحث وأنه يجرى النظر في كل شيء بعناية".

    وتوترت العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل كبير في أعقاب توصل وكالات المخابرات الأمريكية إلى نتيجة مفادها أن الكرملين تدخل في الانتخابات الأمريكية للنيل من سمعة هيلاري كلينتون ومساعدة دونالد ترامب للفوز برئاسة الولايات المتحدة.

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