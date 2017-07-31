الكرملين: 72 ساعة لمغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا حديث يجري عن طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا، وأن الولايات المتحدة هي من يحدد من يبقى للعمل في روسيا ومن يوقف نشاطه، مؤكداً منح الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة للمغادرة كما تم التعامل مع الدبلوماسيين الروس.

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات

وقال بيسكوف، اليوم الإثنين، 31 يوليو/ تموز، "إنه خيار الولايات المتحدة، بالأمس، عندما تحدث بوتين، قال، الدبلوماسيين والموظفين التقنيين. الحديث يدور ليس فقط عن الدبلوماسيين، بالطبع لا يوجد هذا العدد من الدبلوماسيين، الحديث يدور عن الدبلوماسيين والشخصيات التي لا تتمتع بصفة دبلوماسية والموظفون في مكان العمل من المواطنين الروس العاملين هناك".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، أن روسيا مهتمة بالتعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي لها مصلحة وفائدة فيها.

وقال: "لقد قال [الرئيس بوتين] أننا دون شك نحتفظ بحق القيام بردة فعل إضافية ما، لكنه بخصوص اذا كان يرى أن ذلك ضروري في الوقت الحالي، قال إنه لا يرى الأمر كذلك، وذلك لأن روسيا مهتمة في مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات التي لدينا مصلحة وفائدة بها".