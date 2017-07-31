بزات عسكرية روسية للوقاية من الحر في سوريا

أفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية، نقلا عن نائب وزير الدفاع الروسي دميتري بولياكوف، أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا تلقت بزات عسكرية تناسب الطقس الحار في البلاد، بالإضافة إلى تلبيتها كافة مستلزمات الجيش المختلفة.

© Sputnik. Maksim Blinov نسبة الأسلحة الحديثة لدى القوات الروسية بلغت 58.8 بالمئة

ووفقا لدميتري بولياكوف، تم تأمين كافة وسائل الراحة والترفيه، بالإضافة إلى أحدث التقنيات العسكرية في القاعدة الجوية الروسية في حميم.

وقال بولياكوف خلال مقابلته مع الصحيفة "منذ بداية العمليات العسكرية، تم تنفيذ أكثر من 3000 عملية إصلاح حالية، وحوالي 25000 خدمة هندسية، وذلك من قبل مستشارينا العسكريين المختصين في إصلاح الأجهزة والأدوات العسكرية".

.بالإضافة إلى صيانة وإصلاح المعدات العسكرية الروسية، يقوم المتخصصون بالمساعدة في صيانة المعدات الخاصة للجيش السوري