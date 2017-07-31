روسيا ستفاجئ أمريكا برد أقسى

أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في "مجلس الاتحاد" الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الإثنين، أنه في حال أقدمت الولايات المتحدة على القيام برد على قرارات روسيا الخاصة بتقليص عدد موظفي الهيئات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، فإن موسكو ستتصرف بحزم على أساس التعامل بالمثل.

© Sputnik. Michail Klementiev بوتين يأمر بمغادرة 755 دبلوماسيا أمريكيا ردا على العقوبات

وقال كوساتشيوف لـ"سبوتنيك" بهذا الصدد: "في حال حدثت إجراءات رد أمريكية ستأتي بعدها إجراءات رد من قبلنا. نحن لا نستبق ولا نبادر، لكن سنبدي الحزم في ظروف التعامل بالمثل".

ولفت كوساتشيوف إلى أنه في بيان الرئاسة الروسية، وكذلك في موقف الخارجية الروسية، تمت الإشارة بوضوح إلى مبدأ موحد: "من الآن فصاعدا سيكون تزامن مطلق في هذا الصدد".

كما أشار السيناتور إلى أن الإدارة الحالية في البيت الأبيض، لم تستخدم الوقت المتاح لها لمعالجة قضية الدبلوماسيين الروس والممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخصاً، ليتساوى مع عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في أمريكا، ويصبح 455 شخصاً في كل بعثة.

من جانبها اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إجراءات موسكو هذه غير مبررة وووعدت بالرد عليها.