روسيا ستفاجئ أمريكا برد أقسى

ولفت كوساتشيوف إلى أنه في بيان الرئاسة الروسية، وكذلك في موقف الخارجية الروسية، تمت الإشارة بوضوح إلى مبدأ موحد: "من الآن فصاعدا سيكون تزامن مطلق في هذا الصدد".
كما أشار السيناتور إلى أن الإدارة الحالية في البيت الأبيض، لم تستخدم الوقت المتاح لها لمعالجة قضية الدبلوماسيين الروس والممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في روسيا سيتم خفضه بمقدار 755 شخصاً، ليتساوى مع عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية في أمريكا، ويصبح 455 شخصاً في كل بعثة.
من جانبها اعتبرت الخارجية الأمريكية أن إجراءات موسكو هذه غير مبررة وووعدت بالرد عليها.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)