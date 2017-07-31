روسيا: نسعى للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الإرهاب في أسرع وقت

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن روسيا تسعى للتصديق على بروتوكول إضافي لاتفاقية مجلس أوروبا حول مكافحة الإرهاب، في أسرع وقت ممكن.

© Sputnik. Ruslan Krivobok البنتاغون: تقليص عدد موظفي الدبلوماسيين في روسيا لم يؤثر على اتصالات العسكريين

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "روسيا الاتحادية تعتزم العمل للإسراع بالتصديق على البروتوكول".

وأوضحت الخارجية أن الغرض من هذا البروتوكول هو تعديل أحكام اتفاقية مجلس أوروبا بشأن مكافحة الإرهاب من عام 2005، وبالتالي تكثيف الجهود لمنع الإرهاب وتأثيره السلبي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

كما ذكر البيان بأن الهدف من هذه الوثيقة هو تسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2178 (2014) "الأخطار التي تهدد السلم والأمن جراء أعمال الإرهاب الدولي"، لمكافحة الإرهابيين من المسلحين الأجانب، على المستوى الإقليمي، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وكانت روسيا قد وقعت على البروتوكول المذكور أعلاه يوم 27 تموز/ يوليو، مشيرة إلى أنه وفقا للقانون الجنائي الروسي، جميع الأفعال التي تسري عليها المادة الرابعة من البروتوكول الإضافي، سيتم النظر فيها بمثابة تمهيد لارتكاب جريمة ذات طابع إرهابي أو الشروع في هذه الجريمة، ويترتب عليها مساءلة جنائية.