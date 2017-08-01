مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية لا تقدر على قهر أخطر مقاتلة روسية

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غزيتا" إن ذلك العرض ترك أثرا صادما على العسكريين في الغرب حتى أن الأمريكيين منعوا عرض شريط الفيديو الذي يظهر ما قدمته مقاتلة "سو-35" خلال معرض الطيران الذي أقيم في مدينة جوكوفسكي في ريف العاصمة الروسية موسكو لطياريهم خشية أن تضرب العروض التي قدمتها المقاتلة الروسية معنوياتهم.

واستأثرت مقاتلة "سو-35" باهتمام الخبراء العسكريين في العالم عندما ظهرت للمرة الأولى في معرض "ماكس 2007".

وأظهرت المعركة الجوية الافتراضية التي تم تمثيلها عند شواطئ تايوان في فبراير/شباط 2017 والتي خاضتها 240 طائرة من طراز "إف-35" و240 طائرة من طراز "سو-35"، أن مقاتلة "سو-35" التي تنتمي إلى الجيل 4++ من الطائرات المقاتلة تتفوق على مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية "إف-35"، حث تم "تدمير" جميع طائرات "سو-35" ولكن "لم يبق على قيد الحياة" سوى 30 مقاتلة "إف-35". ورأى الخبير جاستين برونك من معهد الأبحاث الدفاعية الملكي البريطاني أن مقاتلة "إف-35" لن تتمكن من التغلب على"سو-35" حتى بعد مليون عام.

ولهذا السبب يصطف الراغبون في اقتناء مقاتلة "سو-35" في طابور طويل. وقد وصلت طلبات شراء مقاتلات "سو-35" من الصين والهند وإندونيسيا ودول أخرى. وتنوي وزارة الدفاع الروسية شراء أكثر من 90 طائرة من طراز "سو-35" قبل عام 2020.