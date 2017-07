رد روسي على "احتلال" دول البلطيق

ونفى مندوب روسيا لدى حلف شمال الأطلسي الإشاعات التي ادعت أن روسيا ستغزو جمهوريات البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) بعد أن تعزز قواتها الموجودة في المنطقة المتاخمة لجمهوريات البلطيق خلال التمرين العسكري المعروف باسم "مناورات الغرب 2017".

© Photo/ Ministry of defence of the Russian Federation