إعلان اسم مقاتلة الجيل الخامس الروسية

وأفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الطائرة الجديدة التي دخلت مرحلة الاختبارات تحت اسم "تي-50" سيطلق عليها اسم "سو-57" عندما تدخل الخدمة في صفوف القوات الجوية الروسية.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich مقاتلة الجيل الخامس تجتاز امتحانا نهائيا

وكان قائد القوات الجوية الروسية الجنرال فيكتور بونداريف قد أعلن، في 20 يوليو/تموز 2017، اختتام المرحلة الأولى من اختبار طائرة "تي-50" التي تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة.

وبدأت شركة "سوخوي" العمل في مشروع مقاتلة الجيل الخامس منذ عام 2002. وقامت الطائرة الجديدة بالطلعة الجوية الأولى في عام 2010. وتم صنع 11 نموذجا تجريبيا من الطائرة التي اصطلح على تسميتها بـ"تي-50" حتى الآن.

وتم تزويد طائرة "تي-50" بإلكترونيات الطيران الجديدة تماما التي تمنح الطيار قدرات غير محدودة لتنفيذ مهمته القتالية.