هكذا يقضي بوتين عطلاته (بالصور)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يحصل على عطلة خلال فصل الصيف الحالي.

وأوضح بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس الروسي لا يوجد فيه أي عطلات حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي هذا التقرير نحاول رصد أبرز الأماكن التي قضى فيها بوتين عطلاته.

في عام 2009، قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلته في توفا.

وأمضى الرئيس الروسي بعض الوقت في صيد الأسماك.

© RIA Novosti. Alexey Nikolsky الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة صيد

© RIA Novosti. Alexey Nikolsky الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة صيد

كما سبح الرئيس الروسي في نهر توفا خلال العطلة.

© Sputnik. Alexei Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كما يفضل بوتين الذهاب إلى خاكاسيا، حيث المحميات الطبيعية والبحيرات الرائعة.

© RIA Novosti. Alexey Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جمهورية خاكاسيا

وفي خاكاسيا أيضا يمارس الرئيس الروسي ركوب الخيل.

© RIA Novosti. Alexey Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جمهورية خاكاسيا

يفضل الرئيس الروسي في عطلاته كذلك ركوب الدراجات الهوائية، وتظهر إحدى الصور التي التقطت له أثناء تجوله في اجتماع غير رسمي مع رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف ذلك.

© Sputnik. Dmitry Astakhov الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف على الدراجات الهوائية خلال اجتماع غير رسمي في إحدى ضواحي موسكو.

كما شارك الرئيس الروسي في مباراة للهوكي على الجليد في مدينة سوتشي الروسية مرتديا قميصا يحمل رقم 11.

© Sputnik. Alexei Druzhinin الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباراة للهوكي

أما الجودو فهو الرياضة المفضلة للرئيس الروسي، الذي قال عنها إنها تساعده على تحمل عبء العمل.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi الرئيس الروسي خلال عرض جودو



