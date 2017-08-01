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13:31 01 أغسطس/ أب 2017
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    هكذا يقضي بوتين عطلاته (بالصور)

    © Sputnik. Alexei Druzhinin
    روسيا
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    قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يحصل على عطلة خلال فصل الصيف الحالي.

    وأوضح بيسكوف أن جدول أعمال الرئيس الروسي لا يوجد فيه أي عطلات حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي هذا التقرير نحاول رصد أبرز الأماكن التي قضى فيها بوتين عطلاته.

    في عام 2009، قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عطلته في توفا.

    وأمضى الرئيس الروسي بعض الوقت في صيد الأسماك.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة صيد
    © RIA Novosti. Alexey Nikolsky
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة صيد
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة صيد
    © RIA Novosti. Alexey Nikolsky
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رحلة صيد

    كما سبح الرئيس الروسي في نهر توفا خلال العطلة.

     

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik. Alexei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

    كما يفضل بوتين الذهاب إلى خاكاسيا، حيث المحميات الطبيعية والبحيرات الرائعة.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جمهورية خاكاسيا
    © RIA Novosti. Alexey Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جمهورية خاكاسيا

    وفي خاكاسيا أيضا يمارس الرئيس الروسي ركوب الخيل.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جمهورية خاكاسيا
    © RIA Novosti. Alexey Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جمهورية خاكاسيا

    يفضل الرئيس الروسي في عطلاته كذلك ركوب الدراجات الهوائية، وتظهر إحدى الصور التي التقطت له أثناء تجوله في اجتماع غير رسمي مع رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف ذلك.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف على الدراجات الهوائية خلال اجتماع غير رسمي في إحدى ضواحي موسكو.
    © Sputnik. Dmitry Astakhov
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف على الدراجات الهوائية خلال اجتماع غير رسمي في إحدى ضواحي موسكو.

    كما شارك الرئيس الروسي في مباراة للهوكي على الجليد في مدينة سوتشي الروسية مرتديا قميصا يحمل رقم 11.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباراة للهوكي
    © Sputnik. Alexei Druzhinin
    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مباراة للهوكي

    أما الجودو فهو الرياضة المفضلة للرئيس الروسي، الذي قال عنها إنها تساعده على تحمل عبء العمل.

    الرئيس الروسي خلال عرض جودو
    © Sputnik. Aleksey Nikolskyi
    الرئيس الروسي خلال عرض جودو


     

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