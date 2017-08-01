الداخلية الروسية: تصفية 3 موقوفين خلال محاولتهم الهرب من محكمة ضاحية موسكو

أكد المكتب الصحفي لإدارة وزارة الدخلية الروسية بضواحي موسكو أنه تم تصفية ثلاثة من الموقوفين في محكمة ضاحية موسكو خلال محاولتهم الهروب، وجرح اثنان منهم.

وقالت رئيسة المكتب الصحفي تاتيانا بتروفا:

بحسب المعلومات الأولية، هاجم الموقوفون رجال الشرطة خلال نقلهم في المصعد وحاولوا أخذ أسلحتهم، بعد فتح المصعد حاول ثلاثة من الموقوفين الهروب وتم تصفيتهم، وجرح اثنان آخران.

وأوضحت أن "أحد أفراد قوات الحرس الوطني الروسي أصيبوا بجروح، كما أصيب اثنان من رجال الشرطة برضوض".

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وقالت محامية أحد المتهمين ديانا تاتوسوفا، في وقت سابق لـ"سبوتنيك" إنه "حدث إطلاق نار في محكمة ضاحية موسكو، ورأيت أحد مأموري المحكمة جريحا".

وقتل 4 متهمين في القضية المعروفة باسم "مجموعة عصابة الشوارع الإجرامية" خلال تبادل لإطلاق النار في محكمة موسكو الإقليمية، حسب المحامية.

وقالت المحامية ديانا تاتوسوفا:

تحدثت إلى رئيس مجموعة التحقيق، ووفقا له قتل 4 من المتهمين الـ11.

من جانبها قالت المتحدثة باسم المحكمة ناتاليا أوسيبوفا إنه لم يصب أي عضو من أعضاء المحكمة بإذى في إطلاق النار الذي وقع.