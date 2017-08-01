روسيا تمنح تأشيرات سياحية إلكترونية مجانية لمواطني 18 دولة

أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، أن إجراءات تسجيل التأشيرات الإلكترونية في مناطق الشرق الأقصى، والذي بدأ العمل به من 1 آب/أغسطس لمواطني 18 دولة، يرفع من إمكانية وصول الأجانب إلى روسيا ويزيد الاهتمام بالبلاد.

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موسكو-سبوتنيك. قالت ياروفايا "الشرق الأقصى الروسي يعطي الضوء الأخضر الإلكتروني للأصدقاء والضيوف من 18 دولة، وهذا ما يقرب من ثلث سكان العالم، وأكثر من ملياري شخص.

وبطبيعة الحال، هذا الأمر يزيد من الاهتمام، وتوفر سهولة الوصول وتنقل الزوار في بلادنا".

وأضافت البرلمانية الروسية، أن الشرق الأقصى الروسي ينشئ نقطة مرجعية جديدة وقوية بتشجيع مثل هذا الشكل من التعاون بين روسيا والبلدان الأخرى.

"في العالم المعاصر، مثل هذه الخطوات هي التي تصبح عاملا حاسما للأمن والنجاح".

ودخلت إجراءات التأشيرات الإلكترونية إلى الشرق الأقصى الروسي، حيز التنفيذ من 1 آب/أغسطس، لمواطني 18 بلدا، بما في ذلك الهند والصين وكوريا واليابان والإمارات العربية المتحدة وتركيا وغيرها.

المتقدمون لا يحتاجون إلى زيارة المكاتب القنصلية لاجتياز المقابلة، هم فقط بحاجة إلى أربعة أيام لملء الطلب على الموقع المخصص لوزارة الخارجية الروسية، وإرفاق صورة والنقر فوق رمز إرسال المستند.

ويجب على مقدم الطلب الحصول على رد في غضون ثلاثة أيام. في حالة ما كان الجواب إيجابي، فسيتم إضافة التأشيرة مباشرة على الحدود الروسية.

وسيجري إصدار التأشيرة الإلكترونية مجانا، دون أي رسوم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع، في آذار/مارس، قانونا بشأن نظام التأشيرات المبسط على أراضي المنطقة الحرة في ميناء فلاديفوستوك.

وتعد التأشيرة الإلكترونية صالحة لمدة 30 يوما من تاريخ تسجيلها مع الفترة المصرح بها للبقاء في روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام.