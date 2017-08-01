بوغدانوف يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني في موسكو

بدأت محادثات نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابري أنصاري، في دار الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية.

© Sputnik. Vladimir Trefilov بوغدانوف يبحث مع السفير القطري سبل تسوية الأزمة

موسكو – سبوتنيك. وكان مصدر في الخارجية الإيرانية قد ذكر لـ"سبوتنيك"، أن نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابري أنصاري، توجه اليوم الثلاثاء إلى موسكو، للقاء عدد من المسؤولين الروس، ومن المنتظر أن يلتقي أنصاري إلى جانب بوغدانوف، نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين ومبعوث الرئيس الروسي الخاص لحل الأزمة السورية، ألكسندر لافرينتييف، وبحسب معطيات المصدر، سيبحث الطرفان تطور الوضع في سوريا.

ويشارك الدبلوماسي الإيراني في مشاورات حول سوريا في إطار صيغة أستانا.

وذكرت وسائل إعلام قبل ذلك، بأن اللقاء السادس حول سوريا في أستانا يمكن أن يحدث في منتصف آب/أغسطس القادم، لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء.

وفي هذا الخصوص، ذكر السفير السوري لدى روسيا رياض حداد لـ"سبوتنيك"، بأنه من المرجح أن تجري المشاورات في نهاية آب/أغسطس، بحسب المخطط.

ومن جانبها، لم تؤكد الخارجية الكازاخستانية في حديث مع "سبوتنيك"، أنباء نقلتها وسائل إعلام حول تأجيل الجولة القادمة من المباحثات في أستانا.