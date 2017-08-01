الدفاع الروسية: الطائرات حلقت بما يتوافق مع القوانين الدولية دون انتهاك حدود دول أخرى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلتين روسيتين من طراز "ميغ -31" وطائرة نقل عسكري نوع "أن- 26" كانت تقوم بتحليق تدريبي روتيني فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "تحليق الطائرات جرى بما يتوافق مع القوانين الدولية لاستخدام الأجواء من دون انتهاك حدود دول أخرى".

يتبع…