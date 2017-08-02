حذار من استخدام "آيفون" في عصر الحروب المعلوماتية

كشف مسؤول عن الإنتاج الحربي في روسيا أنه يحرص على عدم استخدام الهواتف الذكية.

وذكر سيرغي أبراموف، رئيس دائرة الأسلحة بشركة "روستيخ" الحكومية التي تدير مئات المصانع العسكرية الروسية في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" أنهم يعطون أولوية قصوى لتطوير وتحديث منظومة "إسكندر" الصاروخية ومنظومة "بانتسير" الصاروخية المدفعية وغيرهما من منظومات الصواريخ.

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وسألته الصحيفة لماذا لا يستخدم أجهزة الهاتف المتطورة مثل "آيفون"، وقال إنه يتحاشى استخدام الهواتف "الذكية" لأسباب أمنية.

وبيَّن سيرغي أبراموف أن بريده الإلكتروني تعرض إلى عملية الاختراق قبل عام. وأعلن المخترقون عن عملية الاختراق بسبب خيبة الأمل التي حلت بهم بعدما لم يعثروا في صندوق بريده على أية أسرار.

وأضاف أحد مديري الإنتاج الحربي في روسيا:

دخلنا عصر الحروب المعلوماتية وما يتصل بها من معارك اجتماعية ونفسية وقلاقل كارثية. وعلينا أن نتعلم مواجهة ظروف الحرب والسلم الجديدة هذه.