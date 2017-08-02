مادة علم الفلك تعود بقوة إلى المناهج الدراسية في روسيا

أعلنت وزيرة التعليم والعلوم الروسية، أولغا فاسيلييفا، أن مادة علم الفلك ستكثف في المناهج التعليمية للمدارس الثانوية في روسيا، اعتبارا من يوم 1 أيلول/سبتمبر المقبل، بـ 35 ساعة دراسية مخصصة لهذه المادة.

موسكو-سبوتنيك. وقالت فاسيلييفا، في حديث أدلت به لصحيفة "إزفستيا" إن خبراء في مجال التعليم يؤكدون أن المواد الدراسية في المدارس الثانوية فائضة عن الحاجة ولذلك يدور الجدال اليوم حول ضرورة التقليل من العبء الدراسي الذي يتحمله الأطفال أو بالعكس زيادة هذا العبء.

وفي الوقت ذاته، قالت فاسيلييفا "هناك مادة دراسية لن تثير — في رأيي — الكثير من الجدل أو التشكيك وهي علم الفلك.

واعتبارا من يوم 1 أيلول/سبتمبر المقبل، تعود هذه المادة منتصرة إلى المناهج الدراسية للمدارس الثانوية في روسيا.

وتبلغ عدد الساعات المخصصة لهذه المادة 35 ساعة دراسية.

خاصة أن هناك مفارقة واضحة تتلخص في أن الدولة التي أطلقت أول قمر صناعي إلى الفضاء بل وأصبح مواطنها أول رائد فضاء في تاريخ البشرية لم يتضمن البرنامج التعليمي للمدارس الثانوية في هذه الدولة الدروس في علم الفلك.

بالإضافة إلى أن شبابنا، ولسنوات عدة على التوالي، احتلوا المركز الأول في مسابقات الأولمبياد الدولي في علم الفلك.

وكانت فاسيلييفا أكدت، في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرورة عودة مادة علم الفلك إلى المناهج التعليمية في روسيا، مؤكدة حدوث ذلك العام الحالي.