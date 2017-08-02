موسكو تحضر للقاء لافروف وتيليرسون في مانيلا وتأمل بنهج بناء من الجانب الأمريكي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، 2 أغسطس/أب، أن بلاده تحضر للقاء وزير خارجيتها، سيرغي لافروف، بنظيره الأمريكي، ريكس تيليرسون، في إطار منتدى آسيان المرتقب في العاصمة الفلبينية مانيلا.

© Sputnik. Екатерина Штукина روسيا ترد على عقوبات أمريكا والاتحاد الأوروبي

وقال ريابكوف، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد المعلومات التي نشرها الجانب الأمريكي يوم أمس: نحضر للقاء سيرغي لافروف وريكس تيليرسون في مانيلا، بقي الاتفاق على وقت محدد وبعض الأبعاد التنظيمية الأخرى".

وأضاف ريابكوف: "نعول على أن يبدى الجانب الأمريكي استعداداً لخوض حديث بناء في كافة دائرة المواضيع التي تثقل كاهل علاقاتنا منذ زمن. وبالطبع سيكون هناك تبادل للآراء حول القضايا الدولية الرئيسية".