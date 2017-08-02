سيمونيان ترد على حزب ماكرون: كنت أتصور قيم الديمقراطية خلاف ذلك

علقت رئيسة تحرير شبكة قنوات "RT" ووكالة "سبوتنيك"، مارغاريتا سيمونيان، اليوم الأربعاء، على توصية حركة "إلى الأمام" التابعة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكارون، لوسائل الإعلام الفرنسية بعدم نشر معلومات عن "RT" و"سبوتنيك" بأنها كانت تتصور القيم الديمقراطية مختلفة عن ذلك.

موسكو-سبوتنيك. قالت سيمونيان "حزب الرئيس الديمقراطي ماكرون، أوصى بشكل ديمقراطي وسائل الإعلام "بعدم نشر معلومات" "RT" و"سبوتنيك" لأننا لم نحب مرشحهم كثيرا، كنت أتصور القيم الديمقراطية على خلاف ذلك".

ونشرت حركة "إلى الأمام" على موقعها الإلكتروني، مزاعم بأن "RT" و"سبوتنيك" نشرتا بيانات غير دقيقة بشكل متعمد عن ماكرون خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية،

من بينها نص يحتوي دعوة لوسائل الإعلام الأجنبية والفرنسية التوقف بصورة منهجية عن نشر المعلومات التي تقدمها "RT" و"سبوتنيك " حتى لو كان هذا بهدف التحقق من صحة هذه البيانات،

كما توجهت حركة "إلى الأمام" إلى إدارة مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية لكي "تحدد بوضوح تلك المواقع بمثابة مواقع ترويجية".