شاهد: قوات المظلات ولا قوة غيرها

احتفلت قوات المظلات الروسية بعيد ميلادها السابع والثمانين، في 2 أغسطس/آب 2017.

وأكد قائد قوات المظلات الجنرال أندريه سيرديوكوف في كلمة التهنئة استعداد الجنود المظليين لتنفيذ المهام المطروحة عليهم في أي بقعة على أراضي روسيا وخارجها، مبيّنا أن مهمتهم الأساسية تتلخص في حماية المصالح الوطنية وحفظ أمن الدولة.

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ولكي تنفذ قوات المظلات مهامها بنجاح، يتم تزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة ومنها مدرعات "بي إم دي-4إم" و"بي تي إر-إم دي إم راكوشكا" و"تيغر" و"ريس".

ويجري في الوقت نفسه تحديث المعدات المتوفرة. كما يجري العمل في إبداع ما هو جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن المعدات التي تستخدمها قوات المظلات الروسية مهيأة للنزول بالباراشوت.

وتضم قوات المظلات الروسية الآن 9 تشكيلات: 4 فرق و4 ألوية ولواء العمليات الخاصة.