الكرملين: موسكو تلاحظ تضارب تصريحات البيت الأبيض حول العقوبات الروسية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، غياب الخطط لعقد أي اتصالات قريبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأجاب بيسكوف الصحفيين بالنفي، ردا على سؤال حول إمكانية لقاء الرئيسين نظرا للقاء المرتقب بين وزيري خارجية البلدين، سيرغي لافروف وريكس تيليرسون على هامش منتدى آسيان في مانيلا الفلبينية.

وأكد بيسكوف أن الكرملين يلاحظ تضارب تصريحات البيت الأبيض حول موضوع العقوبات الأمريكية بحق روسيا، مشيرا إلى أن ترامب لم يعط تقييما شخصيا لذلك.

وقال بيسكوف للصحفيين في حديث حول مدى أهمية رأي ترامب حول العقوبات الأمريكية بالنسبة لروسيا: "دون شك، من المهم ماذا يفكر الرئيس الأمريكي حول ذلك، وماذا يفكر بشكل عام حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية، لكننا لم نسمع حتى الآن مثل هذه التصريحات، إلا أننا نلاحظ فعلا بعض التضارب في التصريحات التي تصدر من البيت الأبيض".