الدفاع الروسية لـ"رويترز": لا وجود لأي مدافن سرية لعسكريين روس قتلوا في سوريا

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، ما نشرته وكالة "رويترز" حول عدد الخسائر البشرية في القوات الروسية في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. وقال كوناشينكوف للصحفيين:

© Sputnik. Maxim Blinov الكرملين يعلق على تقارير إعلامية حول خسائر روسية في سوريا

وكالة أنباء "رويترز" ليس للمرة الأولى تحاول بشتى الوسائل تشويه صورة العملية الروسية للقضاء على إرهابيي "داعش" وإعادة السلام إلى سوريا…وما نشرته "رويترز" في عيد قوات الإنزال الجوي الروسية، تزعم فيها خسائر بشرية كبيرة يتم التكتم عليها للعسكريين الروس في سوريا، لا تعد استثناء من ذلك".

وتابع، قائلا "مجددا يتم استخدام بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، والإشاعات، ومكالمات مزعومة مع "أقارب وأصدقاء القتلى" كمصادر".

واختتم كوناشينكوف، قائلا "وزارة الدفاع الروسية تعلم من هو المبادر بطلب نشر هذه المادة، ومن ساعد في تحضيرها، ولذلك نعلن بشكل خاص للإصدار الروسي من "رويترز" — لا وجود لأي مدافن سرية للعسكريين الروس قتلوا في سوريا، ومحاولة تقديم أفراد لا علاقة لهم بالقوات المسلحة والعملية العسكرية في سوريا كاذبة".