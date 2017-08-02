الخارجية الروسية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في مدينة هرات الأفغانية

أدانت الخارجية الروسية العمل الإرهابي الذي استهدف، أمس، مسجدا في مدينة هرات غربي أفغانستان، وأسفر عن مقتل وجرح أكثر من 90 شخصا.

© AP Photo/ Musadeq Sadeq 20 قتيلا على الأقل في انفجار داخل مسجد في مدينة هرات غربي أفغانستان

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تعليق قسم المطبوعات والنشر التابع للخارجية الروسية الصادر اليوم على موقعها الرسمي في الإنترنت "ندين بشدة هذا العمل الإرهابي غير الإنساني، ونأمل أنه من قام بتنظيمه سيلقى عقوبة شديدة. نعبر عن عميق التعازي لأقارب الضحايا، ونتمنى شفاء عاجلا للمصابين".

كما جاء في التعليق ذاته "إنه ليس أول عمل إرهابي ضد الشيعة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الأفغان".

وذكرت الخارجية أنه "من الواضح أن منظمي مثل هذه الهجمات يهدفون إلى إثارة الفتنة الدينية وتصاعد الصراع السياسي في أفغانستان".

كما عبرت الخارجية الروسية عن أملها في أن تتخذ السلطات الأفغانية كل ما في وسعها من أجل ضمان السلام بين الأديان في البلاد.

الجدير بالذكر أن مدينة هرات شهدت، يوم أمس، انفجارا داخل مسجد في مدينة هرات غربي البلاد أفضى إلى مقتل وجرح العشرات.