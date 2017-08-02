الخارجية الروسية تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في مدينة هرات الأفغانية

كما جاء في التعليق ذاته "إنه ليس أول عمل إرهابي ضد الشيعة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين الأفغان".
وذكرت الخارجية أنه "من الواضح أن منظمي مثل هذه الهجمات يهدفون إلى إثارة الفتنة الدينية وتصاعد الصراع السياسي في أفغانستان".
كما عبرت الخارجية الروسية عن أملها في أن تتخذ السلطات الأفغانية كل ما في وسعها من أجل ضمان السلام بين الأديان في البلاد.
الجدير بالذكر أن مدينة هرات شهدت، يوم أمس، انفجارا داخل مسجد في مدينة هرات غربي البلاد أفضى إلى مقتل وجرح العشرات.
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