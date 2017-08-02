برلماني روسي يقترح على من يتهددهم الخطر في أوكرانيا القدوم إلى روسيا

دعا نائب رئيس لجنة "شؤون رابطة الدول المستقلة" في الدوما والتكامل الأوراسي والتواصل مع المواطنين، فيكتور فودولاتسكي، اليوم الأربعاء، جميع من يخشون على حياتهم في أوكرانيا، للقدوم إلى روسيا.

© REUTERS/ Valentyn Ogirenko الكرملين: بوتين وميركل وماكرون وبوروشينكو يبحثون الوضع في شرق أوكرانيا

موسكو — سبوتنيك. وقال فودولاتسكي لـ"سبوتنيك": "الجنون والجري وراء الأشباح، هذا هو المعنى الحياتي لبوروشينكو الرئيس الأوكراني اليوم ومن الطبيعي أن جميع من له علاقة بروسيا، وهؤلاء يشكلون حوالي 70% من سكان أوكرانيا، يدخلون بشكل تلقائي في هذه القوائم وسيستمرون بذلك.

أما الصحفيون، فهم أشخاص من فئات خاصة، يواجهون دائماً مشاكل حادة، لأنهم يشعرون بمشاكل ومطالب المجتمع المدني بحدة قصوى، ويسعون لعرضها في تعليقاتهم.

لذلك يمكننا أن نفعل شيئاً واحداً فقط: ندعو اليوم جميع من يهددهم خطر على الحياة في أوكرانيا للقدوم إلى روسيا".

وأشار البرلماني إلى أن هناك إطار تشريعي لإقامة هؤلاء الأوكرانيين في روسيا.

يأتي هذا على خلفية إعلان المكتب الصحفي لجهاز الأمن الأوكراني، اليوم، بأنه يشتبه بصحفي من مدينة "جيتومير" الأوكرانية بارتكاب الخيانة العظمى، ويجري التداول الآن حول اختيار العقوبة المناسبة له.

ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن الصحفي المذكور هو فاسيلي مورافيتسكي الذي عمل سابقاً في المجلة الإلكترونية "مجلة جيتومير".

ووفقاً للأمن الأوكراني، فإن المقالات المحضرة من قبل مورافيتسكي، والتي كانت تنشر في ستة مواقع إلكترونية، كانت تدار من روسيا ومن الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً.

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في 30 يوليو/ تموز قانون يسهل عملية الحصول على الجنسية الروسية وحق الإقامة لمواطني أوكرانيا بشرط أن يوقع الأوكرانيون،

عند حصولهم على الجنسية الجديدة، على بيان يتخلون بموجبه عن جنسيتهم الأوكرانية.

وسيكون ذلك البيان بديلاً عن الوثيقة التي وجب سابقاً الحصول عليها من الدوائر الحكومية الأوكرانية المعنية.