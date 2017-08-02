روسيا تعارض التدخل في شؤون العراق

أكد نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تعارض التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية، عقب لقاء بوغدانوف بنظيره العراقي نزار خير الله: "الجانب الروسي أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب الدولي، بما في ذلك تحرير مدينة الموصل من تنظيم "داعش"، وكذلك تم التأكيد على دعم روسيا المستمر لوحدة أراضي وسيادة العراق".

وتابع البيان: "كما تم التأكيد على عدم قبول التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، وأهمية تسوية المشاكل الداخلية في إطار الحوار الشامل مع أخذ مصالح كافة المجموعات القومية في العراق بعين الاعتبار".