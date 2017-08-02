روسيا: قانون العقوبات الأمريكية لا يترك مجالا للتعاون البناء مع روسيا

أعلن رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية، قنسطنطين كوساتشوف، أن القانون الأمريكي حول العقوبات ضد روسيا لا يترك مجالا للتعاون البناء مع روسيا.

© REUTERS/ CARLO ALLEGRI ترامب يوقع على قانون العقوبات ضد روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال كوساتشوف: "الولايات المتحدة لا تترك مجالا للتعاون البناء مع روسيا وهو أهم تعاون لتسوية المشاكل الأساسية للعالم المعاصر".

كما أشار إلى أن المخاطر الحقيقية للمشكلتين الإيرانية والكورية الشمالية ستتزايد بعد اعتماد الولايات المتحدة لقانون العقوبات ضد روسيا.

وقال الدبلوماسي: "آفاق التسوية اللاحقة للمشكلتين الإيرانية والكورية الشمالية تبدو قاتمة جدا… المخاطر الحقيقية ستتجه نحو التزايد لا التراجع".

يتبع…