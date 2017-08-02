الكرملين: توقيع ترامب على قانون العقوبات لا يغير شيئا بحكم الواقع

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على قانون العقوبات لا يغير شيئا بحكم الواقع، لأن الوثيقة ستصبح قانونا بكل الاحوال.