روسيا: إذا توقفنا عن بيع أمريكا محركات الصواريخ الفضائية والتيتانيوم لن نربح شيئا

أعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في "مجلس الدوما" الروسي، أليكسي تشيبا، أنه لا حاجة لأن تفرض روسيا عقوبات اقتصادية انتقامية ضد الولايات المتحدة، لأنه لا جدوى من ذلك، و"قد سبق وأجبنا ببادرة دبلوماسية بإعلاننا الحد من عدد الموظفين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى روسيا".

© AP Photo/ ATEF SAFADI ترامب: وافقت على قانون العقوبات الأمريكية رغم عيوبه

موسكو — سبوتنيك. وقال تشيبا لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على روسيا فرض عقوبات اقتصادية جوابية: "لا، لا توجد ضرورة لفعل ذلك، هذا غير مفيد".

وأضاف تشيبا: "التوازن التجاري بين بلدينا ليس كبيرا. وفي حال توقفنا عن بيعهم المحركات الفضائية أو عن بيعهم التيتانيوم، لن نربح شيئاً. نعم، سنضرهم لفترة ما، لكن سنضر أنفسنا أيضا. ونحن لا يجب أن نضر أنفسنا".

هذا وكان المتحدث باسم البيت الأبيض قد أعلن لـ"سبوتنيك" بأن الرئيس دونالد ترامب، وقع على قانون العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمد، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بتأييد 419 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة.

واعتبرت روسيا أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها غير شرعية على الإطلاق، وأنها لا تسهم في تنمية الثقة بين موسكو وواشنطن.