ميدفيديف: انتهى أمل تسحين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة

أكد رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، انتهاء أمل تسحين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد التوقيع على العقوبات ضد روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وكتب مدفيديف في صفحته على "فيسبوك": "توقيع الرئيس الأمريكي لقانون العقوبات الجديد ضد روسيا يأتي بتداعيات عديدة. أولا انتهى أمل تسحين العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة. ثانيا أعلن ضد روسيا حربا تجارية كاملة. ثالثا إدارة ترامب أبدت عجزا مهينا بتسليم الصلاحيات التنفيذية للكونغرس".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع، اليوم الأربعاء، على قانون العقوبات الجديد ضد روسيا وإيران، قال فيه: "على الرغم من عيوبه، من أجل الوحدة الوطنية".

وفي بيان أصدره البيت الأبيض أشار ترامب إلى أن "مشروع قانون العقوبات الجديد سيفرض حظرا على بعض الأشخاص الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة دون استثناء للسفراء".