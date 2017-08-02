الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية قصيرة النظر وخطيرة وتهدد بتقويض الاستقرار

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن موسكو سترد على التصرفات المعادية، بما في ذلك وطرد الدبلوماسيين ومصادرة الممتلكات الدبلوماسية، "ونحتفظ بحق الرد باتخاذ تدابير جوابية".

يتبع…