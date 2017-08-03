زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب روسيا

أعلنت هيئة المسلح الجيولوجي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال قوته 5.5 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية.

© Sputnik. Evgeny Yepanchintsev مادة علم الفلك تعود بقوة إلى المناهج الدراسية في روسيا

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان: "حدث زلزال بلغت شدته 5.5 درجة وقع في المحيط الهادي، قبالة شيبونسكايا، وفقا للبيانات الأولية، يقع مركز الزلزال على عمق 64 كيلومترا وعلى بعد 95 كيلومترا من بتروبافلوفسك".

ووفقا لمديرية حالة الطوارئ في منطقة كامتشاتكا، لم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار كما لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).