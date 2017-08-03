روسيا تعلن إقامة منطقة ثالثة لـ"تخفيف التصعيد" شمال حمص في سوريا

وقال كوناشينكوف "في 31 تموز/يوليو، عقدت محادثات في القاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة. ونتيجة اللقاء، تم التوصل لاتفاق حول نظام عمل منطقة خفض التصعيد الثالثة، شمال مدينة حمص".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة 12:00 ظهر اليوم الخميس في منطقة تخفيف التصعيد الثالثة شمال حمص.
وأوضح أن منطقة تخفيف التصعيد الثالثة في سوريا تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة، مؤكداً أن المنطقة تضم مناطق يسكنها نحو 150 ألف شخص.
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