روسيا تعلن إقامة منطقة ثالثة لـ"تخفيف التصعيد" شمال حمص في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل إلى اتفاق في العاصمة المصرية القاهرة، حول إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر في سوريا.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن ممثلي وزارة الدفاع الروسية توصلوا مع المعارضة السورية المعتدلة، خلال لقائهم في القاهرة، إلى اتفاق حول نظام عمل المنطقة الثالثة لخفض التصعيد في سوريا، شمال مدينة حمص.

وقال كوناشينكوف "في 31 تموز/يوليو، عقدت محادثات في القاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة. ونتيجة اللقاء، تم التوصل لاتفاق حول نظام عمل منطقة خفض التصعيد الثالثة، شمال مدينة حمص".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة 12:00 ظهر اليوم الخميس في منطقة تخفيف التصعيد الثالثة شمال حمص.

وأوضح أن منطقة تخفيف التصعيد الثالثة في سوريا تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة، مؤكداً أن المنطقة تضم مناطق يسكنها نحو 150 ألف شخص.