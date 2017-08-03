الرئيس الروسي يشيد بجهود مؤتمر التتار العالمي

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالة إلى مندوبي وضيوف المنتدى السادس لمؤتمر التتار لعالمي، بالجهود التي يبذلها المؤتمر في مختلف المجالات، مؤكدا أنها تستحق الاحترام العميق.

© Sputnik. Konstantin Chalabov تتار القرم يعودون إلى الجيش الروسي

موسكو-سبوتنيك. ونقل المكتب الإعلامي للكرملين عن الرئيس بوتين تأكيده في رسالته أن هذا "المنتدى الذي يضم مشاركين من مختلف الأقاليم الروسية وعدد من الدول الأجنبية يعتبر من الأحداث الكبيرة والهامة اجتماعيا، وأن تنوع الأديان والثقافات والتقاليد يعتبر حقا واحدا من أهم كنوز وطننا الأم المتعدد القوميات".

وقال الرئيس بوتين "تعطي دولتنا الأولوية للحفاظ على هويتهم وهوية كل شعب من شعوبها وتعزيز السلام والوفاق بين مختلف الأعراق والطوائف".

وانطلقت، يوم أمس 2 آب/أغسطس في قازان، أعمال المنتدى السادس لمؤتمر التتار العالمي الذي يحيي في هذه الأيام ذكرى مرور 25 عاما على تأسيسه.