الأمن الروسي يضبط مجموعة إجرامية لتصنيع وتجارة الأسلحة

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن كشف نشاط مجموعة إجرامية كانت تصنع وتبيع الأسلحة في المنطقة الفدرالية الوسطى، ومنطقة الأورال، واعتقال اثنين من عناصرها.

© Sputnik. Morad saeed القبض على مجموعة مسلحة في موسكو

موسكو-سبوتنيك. قال المكتب الصحفي للجهاز في بيان، اليوم، "تم ضبط مجموعة إجرامية إقليمية، كانت تنظم في الخفاء صناعة وبيع أسلحة نارية وذخائر على أراضي المنطقة الفدرالية الوسطى والأورال،

ولدى محاولة بيع أسلحة نارية، تم القبض على عنصرين فاعلين من المجموعة الإجرامية بالجرم المشهود".

ونتيجة لعمليات التحري في مكان إقامة المعتقلين، جرى ضبط 22 قطعة سلاح نارية من صنع روسي وأجنبي، وأكثر من 150 قطعة سلاح من عيارات مختلفة،

وعدد كبير من الأجزاء المكونة، وكذلك معدات إنتاج لتصنيع الأسلحة النارية والذخيرة.

وجرى فتح قضية جنائية بحق المعتقلين بموجب المادة ــ القيام بتصنيع أو تعديل أو إصلاح غير مشروع لأسلحة نارية أو أجزائها الأساسية باستثناء الأسلحة النارية المحدودة المدى،

وكذلك التصنيع غير المشروع للذخيرة، لمجموعة من الأشخاص على أساس مسبق.