الأمن الروسي يضبط مجموعة إجرامية لتصنيع وتجارة الأسلحة

ولدى محاولة بيع أسلحة نارية، تم القبض على عنصرين فاعلين من المجموعة الإجرامية بالجرم المشهود".
ونتيجة لعمليات التحري في مكان إقامة المعتقلين، جرى ضبط 22 قطعة سلاح نارية من صنع روسي وأجنبي، وأكثر من 150 قطعة سلاح من عيارات مختلفة،
وعدد كبير من الأجزاء المكونة، وكذلك معدات إنتاج لتصنيع الأسلحة النارية والذخيرة.
وجرى فتح قضية جنائية بحق المعتقلين بموجب المادة ــ القيام بتصنيع أو تعديل أو إصلاح غير مشروع لأسلحة نارية أو أجزائها الأساسية باستثناء الأسلحة النارية المحدودة المدى،
وكذلك التصنيع غير المشروع للذخيرة، لمجموعة من الأشخاص على أساس مسبق.
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