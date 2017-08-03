الكرملين: كل الدول التي اصطدمت بالعقوبات الأميركية ستدافع عن مصالحها

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، 3 أغسطس/ آب، أن كل الدول التي اصطدمت بالعقوبات الأمريكية وعدم قانونيتها، ستدافع عن مصالحها، ويجب تقبل ذلك بتفهم.

© Sputnik. Natalia Seliverstov البيت الأبيض: ترامب يؤيد فرض عقوبات على روسيا

وقال بيسكوف، مجيبا على سؤال حول تقييمه لتصريحات مدفيديف بشأن العقوبات، واذا كانت موسكو مستعدة لمقاضاة واشنطن: "إن عزم روسيا حماية مصالحها والدفاع عنها، لا يجب أن يشك أحد في ذلك.

وأوضح، بيسكوف، ردا على طلب بالتعليق على العقوبات الأمريكية بحق إيران: "نحن بشكل عام نرى أن هذه سياسة العقوبات كهذه، قصيرة النظر، غير قانونية ولا آفاق لها. لذا بالطبع، كل الدول تعتزم الدفاع عن مصالحها، الدول التي اصطدمت انعدام القانون، تعتزم، وسوف تدافع عن مصالحها، وعلى الجميع أن يتفهم ذلك".

يتبع…