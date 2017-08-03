غرفة التجارة الأميركية في موسكو: محاولات إقصاء روسيا "محكومة بالفشل"

أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في روسيا، أليكسيس رودزيانكو، اليوم الخميس، أن محاولات إبعاد روسيا عن سوق الطاقة الأوروبية لم تنجح في سبعينيات القرن الماضي، كما أنها لن تنجح الآن.

موسكو-سبوتنيك. قال رودزيانكو لوكالة "سبوتنيك": هذه ليست فكرة جديدة، لقد كانت في سبعينيات القرن الماضي كما أنها لم تنجح في السبعينيات أعتقد أنها لن تنجح الآن أيضا".

كان الرئيس الأميركي قد وقع، في وقت سابق من اليوم، قانونا بفرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، تم اعتماده قبل ذلك من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي وبأغلبية ساحقة من الأصوات 419 مقابل 3.

وتشمل العقوبات الجديدة جميع المشاريع التي تملك فيها الشركات الروسية المشمولة ضمن العقوبات 33 بالمائة، ويشير القانون إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل معارضة بناء خط أنابيب الغاز " التيار الشمالي-2".

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي للبيب الأبيض نشر بعد ذلك بيانين، انتقد فيهما الرئيس الأميركي هذا القانون، ومن ثم شرح سبب التوقيع عليه في نهاية المطاف.

وعلق عدد من الخبراء على القيود الجديدة بان أميركا بهذا الشكل تحاول إخراج روسيا من سوق الطاقة الأوروبية، فيما أكد رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال ألكسندر شوخين، أن نظام العقوبات يستخدم أميركيا كعامل للمنافسة غير المشروعة لإخراج الشركات الروسية من سوق الطاقة الأوروبية.