...الكرملين يكشف سرا بخصوص صيد بوتين في سيبيريا

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين نجح في اصطياد سمكة في سيبيريا الجنوبية.

أشار بيسكوف إلى أنه لم يتم تسجيل نتيجة قياسية هذه المرة كما في عام 2013، ولكن مع ذلك، كان "الصيد أكثر متعة".

وقال بيسكوف، مجيبا عن سؤال حول ما إذا تمكن الرئيس بوتين من اصطياد السمك هذه المرة "نعم نجح. أعتقد أننا سنعرض الصور والفيديو خلال الأيام القريبة".

© Sputnik. Alexei Druzhinin كيف يقضي بوتين وقت فراغه (بالصور)

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري في مدينة بلاغوفيتشينسك الروسية اجتماعا حول مسائل تنفيذ أكبر مشاريع استثمارية في منطقة الشرق الأقصى الروسي. وقبل ذلك توقف الرئيس بوتين في سيبيريا الجنوبية لتنفيذ رحلة الصيد.

وفي يوليو/تموز عام 2013، تمكّن الرئيس فلاديمير بوتين من اصطياد سمكة وزنها 21 كيلوغراماً خلال رحلة استجمام إلى بحيرة في إقليم توفا الروسي برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو.