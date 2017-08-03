مقاتلة الجيل السادس تتسلح بسلاح كهرومغناطيسي

وكشف فلاديمير ميخييف، مستشار النائب الأول للمدير العام لشركة الإلكترونيات، إحدى شركات الإنتاج الحربي الروسية، في تصريح صحفي أن الطائرة المنتظرة التي تنتمي إلى الجيل السادس من المقاتلات الاعتراضية ستتسلح بمدافع كهرومغناطيسية وقنابل إلكترونية موجهة بالإضافة إلى أسلحة الدمار العادية.

وستزيد هذه الأسلحة من فعالية الطائرة أثناء اعتراضها للطائرات المعادية.

كما ستكون الطائرة المستقبلية محصنة من الإصابة بالصواريخ المعادية حيث سيحميها من الصواريخ المضادة سلاح الليزر.

وقد أنتجت روسيا منظومات الليزر لحماية الطائرات من الصواريخ المضادة وهي عبارة عن محطات التشويش التي تجعل الصواريخ المضادة تحيد عن الطريق ولا تصيب الطائرة المستهدفة.

وتعمل شركة الإلكترونيات الآن على إبداع سلاح الليزر القادر على تدمير الرؤوس الموجهة ذاتياً للصواريخ المهاجمة.

ويقول المستشار ميخييف "بعابرة أخرى سوف نحرق عيون الصواريخ التي تنظر إلينا"، مؤكدا تسليح "طائرات الجيل السادس" بهذا السلاح.