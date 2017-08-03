تعرف على سبب زيادة عدد الوفيات في روسيا

أظهر تقرير سنوي لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، نشرته، اليوم الخميس، زيادة في عدد الوافيات عام 2016 مقارنة مع عام 2015.

© AFP 2017/ Mustafa Ozera ارتفاع عدد الوفيات بالتسمم الكحولي في روسيا إلى 5 أشخاص

موسكو — سبوتنيك. ويقول هذا التقرير إن "السبب في زيادة عدد الوفيات يعود إلى التأخر في إدخال المرضي إلى المستشفى والنقص في عدد الأطباء المؤهلين بالإضافة إلى التأخر في طلب الخدمات الطبية من قبل السكان أنفسهم".

وأضاف التقرير أن هناك تراجعا لبعض المؤشرات الخاصة بالبرامج الحكومية عما كان عليه الحال في العام الماضي، بما في ذلك المؤشرات الخاصة ببرنامج تطوير قطاع الخدمات الطبية. وكانت المؤشرات الخاصة بهذا القطاع قد بلغت في عام 2015 مستوى أعلى من المستوى المتوسط في حين بلغت هذه المؤشرات في عام 2016 مستوى أقل.

وأشار التقرير إلى زيادة في عدد الوفيات عام 2016، فـ "جميع أسباب الوفيات (لكل ألف من السكان) وفق الخطة — 12.3 أشخاص وفي واقع الأمر — 12.9 أشخاص".

ويعيد التقرير السبب الأساسي في زيادة عدد الوفيات إلى "النقص في عدد الأطباء ومستوى التأهيل المتدني بما في ذلك الكشف المبكر عن السرطان والوقاية من الالتهاب الكبد الحاد وغيرها من الأمراض الأخرى وذلك بالإضافة إلى تأخر السكان أنفسهم في طلب الخدمات الطبية.

يذكر أنه سبق وأفادت وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال لقائها الرئيس فلاديمير بوتين أن حوالي 10 آلاف مدينة وبلدة وقرية لم تتمكن من الحصول على الخدمات الطبية إلا بحجم محدود. غير أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن هناك 2000 مرفق طبي تم إنشاؤها في قطاع الخدمات الأولية والطب الريفي.